ميشيل بارنييه يوقف محادثات بريكست مؤقتًا بسبب كورونا

علق ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مؤقتًا محادثات بريكست مع نظيره في المملكة المتحدة ديفيد فروست بعد أن ثبتت إصابة أحد أعضاء فريق الاتحاد الأوروبي بـ كورونا كوفيد 19

ولا تزال هناك بعض الخلافات الرئيسية حول قواعد الحوكمة ومصايد الأسماك والمنافسة في التجارة، ويأتي هذا التطور في الوقت الذي دخلت فيه مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن علاقاتهما التجارية المستقبلية مرحلتها النهائية.

وصرح فروست بدوره أنه على اتصال وثيق مع نظيره في الاتحاد الأوروبي ، مشددًا على أن صحة الفريقين تظل أولوية.

ووصلت المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود منذ شهور وسط خلافات واسعة حول حصص الصيد، وتكافؤ الفرص - مجموعة القواعد والمعايير المشتركة المصممة لمنع الشركات في بلد ما من تقويض منافسيها في البلدان الأخرى - والحوكمة . اقرأ ايضا ووفقًا لنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ، فإن بريطانيا والكتلة الآن في "الدفعة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق ، على الرغم من أن بعض العناصر الحاسمة لم يتم حلها بعد. وقال وزير الأعمال ألوك شارما يوم الأربعاء إن المملكة المتحدة لا تزال تأمل في إبرام الصفقة مع الاتحاد الأوروبي ، لكنها تريد أن تعامل بروكسل بريطانيا كدولة ذات سيادة. غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير ، ولكن كجزء من اتفاقية الانسحاب ، دخل الجانبان فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا للتفاوض بشأن علاقاتهما التجارية المستقبلية. إذا لم يتم إبرام أي صفقة تجارية قبل نهاية العام ، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2021 ، بما في ذلك التعريفات الجمركية وفحوصات الحدود الكاملة للسلع التي تعبر القناة الإنجليزية.

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