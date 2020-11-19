وسط تصعيدها للقصف.. تركيا تنشئ قاعدة عسكرية شمال الرقة السورية

بدأت القوات التركية في إنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها، على بعد 2 كلم من بلدة عين عيسى شمالي ريف الرقة السورية.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر له في ريف الرقة، بأن القوات التركية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك على بعد نحو 2 كلم، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات القصف والاستهدافات من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على عين عيسى وريفها.

ووثق المرصد السوري في وقت سابق، إصابة ثلاث مدنيين جراء القصف الصاروخي الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عين عيسى شمالي الرقة.