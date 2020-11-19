نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعارضة التركية تهاجم أردوغان بسبب التدهور الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد حزب "الشعب الجمهورى"، المعارض في تركيا، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان في إدارة البلاد، لا سيما في الملف الاقتصادي، مؤكدا أنه لن يستطع التهرب من مسئولية تدهور الاقتصاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب فايق أوزتراك ـ حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية ـ "لا يمكنك أن تهرب هذه المرة من المسؤولية بقولك إن صهري خدعني وأطلب من الأمة أن تغفر لي".

وأضاف أوزتراك ـ خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب ـ "بعد أن أفرغ جيوب المواطنين على مدى عامين، وملأ جيوب المؤيدين، ولم يكتفِ بـ9 قصور، هل يتوقع أن ينسى العاطلون عن العمل والحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمزارعون والمتقاعدون ما عاشوه بمجرد استقالة صهره وقوله سنبدأ التعبئة في الاقتصاد؟!"، متسائلاً: "هل تعتقد أن المواطنين عميان أو أغبياء؟".