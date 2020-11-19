حملة ترامب تسحب طعنها بنتائج الانتخابات بولاية ميشيجان

وقال رودى جوليانى محامى ترامب: "قررنا سحب دعوانا القضائية فى ميشيجان كنتيجة مباشرة لتحقيق الإغاثة التى سعينا إليها".

وأضاف: "إيقاف اعتماد الانتخابات فى مقاطعة واين قبل الأوان، وقبل أن يطمئن السكان إلى أنه تم احتساب كل صوت قانونى لم يتم".

يذكر أن مركز إديسون للأبحاث، أفاد الجمعة الماضية، بأن المرشح الديمقراطى جو بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابى بعد أن حسم السباق الرئاسى لصالحه فى ولاية جورجيا.