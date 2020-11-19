الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية لـ كورونا فى الشرق الأوسط

وأعرب المنظرى، عن قلقه من أن دول المنطقة خفضت حذرها بعد عمليات الإغلاق المشددة التى فُرضت فى وقت سابق من هذا العام.
وقال إن أساسيات الاستجابة للوباء، من التباعد الاجتماعى إلى ارتداء الأقنعة "ما زالت لا تُمارس بشكل كامل فى منطقتنا"، مضيفًا أن "النتيجة واضحة" فى المستشفيات المزدحمة بالمنطقة.
وفى إشارة إلى أن فيروس كورونا أصاب أكثر من 3.6 مليون شخص وقتل أكثر من 76000 فى المنطقة خلال الأشهر التسعة الماضية، حذر المنظرى من أن "حياة العديد من الناس - إن لم يكن أكثرهم - معرضة للخطر"، وحث على اتخاذ إجراءات "لمنع هذا الهاجس المأساوى من أن يصبح حقيقة".
وتابع أن أكثر من 60 بالمئة من جميع الإصابات الجديدة فى الأسبوع الماضى أُعلن عنها فى إيران، التى شهدت أسوأ تفش فى المنطقة، وكذلك الأردن والمغرب، كما ارتفعت الحالات فى لبنان وباكستان.
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