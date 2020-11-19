فرنسا تطالب بسحب المرتزقة المدعومين من تركيا لدى أذربيجان

طالبت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، بسحب المقاتلين السوريين المدعومين من تركيا لدى أذربيجان، حسبما أفادت قناة "العربية".



طالبت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، بسحب المقاتلين السوريين المدعومين من تركيا لدى أذربيجان، حسبما أفادت قناة "العربية". وفى سياق آخر قالت الرئاسة الفرنسية، إن برنامج إيران النووى وصل إلى عتبة خطيرة، مطالبة بضرورة توسيع التفاوض مع إيران ليشمل دورها الإقليمى وصواريخها.

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