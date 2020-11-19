ترامب يناقض الواقع.. انخفاض معدل وفيات كورونا بنسبة 85%

ادعى الرئيس الأمريكي الذى تنتهى ولايته فى يناير، دونالد ترامب، اليوم الخميس، انخفاض معدل الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 85%، رغم وصول الوفيات في الولايات المتحدة لأكثر من 250 ألف حالة وفاة.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أدوية فيروس كورونا متاحة الأن لجعل حياة الناس أفضل، وتعمل بشكل مدهش، لكن الإعلان لا يتحدث عنها إلا نادرا، انخفض معدل الوفيات بنسبة 85%".

وأكد مسئول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الخميس، أنه على الرغم من الأنباء السارة عن اقتراب طرح لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أن الولايات المتحدة تمر بأسوأ أيامها بسبب ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس في الوقت الحالي.

وقال الأدميرال بريت جيروير، مساعد وزير الصحة الأمريكية، في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية لشبكة "سي ان ان": "نحن نملك زيادة مليون إصابة بكورونا خلال أسبوع فقط، ويرتفع معدل الإصابة أسبوع بعد أسبوع، وارتفعت نسبة دخول الحالات إلى المستشفيات بنسبة 25%، نملك ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات".

وتوقع المسئول الأمريكي أن تكون الفترة المقبلة أسوأ من سابقيها، مع الارتفاع الجنوني في الإصابات والوفيات بالفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 250 ألف حالة وفاة حتى الأن، كأعلى دولة بها وفيات بكورونا في العالم، وسط توقعات بفقدان نحو 188 ألف حياتهم خلال الثلاثة أشهر ونصف المقبلين، وسط توقعات بوفاة 2100 حالة يوميًا.

وأضاف: "مثلما سمعنا كثيرا، نحن نستطيع معالجة الأمر، وذلك عبر ارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد، والابتعاد عن الزحام، ويمكن أن نستمر في فتح الاقتصاد، لكن مع إغلاق الأماكن المغلقة مثل المطاعم والمقاهي والبارات".

وكشفت دراسة جديدة، الثلاثاء الماضي، عن تسجيل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين الأطفال في الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع الإصابات بين الشباب.

وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه تم تسجيل 1.039.464 إصابة بفيروس كورونا بين الشباب والمراهقين والأطفال في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة "اندبندينت" البريطانية.

واضافت دكتورة سالي جوزا، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: "كطبيب للأطفال، مارست هذه المهنة منذ 3 عقود، أجد أن هذا الرقم مهول ومأساوي".

وتابعت: "لم نشهد انتشار فيروس في مجتمعاتنا بهذه الطريقة منذ أن كان لدينا لقاحات الحصبة وشلل الأطفال من قبل".

وتم تشخيص ما لا يقل عن 112000 طفل بفيروس كورونا الأسبوع الماضي ، لكن الخبراء يعتقدون أن العدد أعلى، حيث أن غالبية الأطفال لا تظهر عليهم أعراض وبالتالي لم يتم اختبارهم.

وهذا الرقم هو زيادة كبيرة عن الرقم القياسي 61000 حالة جديدة قبل أسبوعين فقط.

وأعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، أمس الأربعاء، عن استعداد الولايات المتحدة لتوفير 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري 2020.

وقال عازار وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الامريكية: "إنه بحلول نهاية شهر ديسمبر، نتوقع أن يكون لدينا حوالي 40 مليون جرعة من لقاحين متاحين للتوزيع بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء وهو ما يكفي لتطعيم حوالي 20 مليون من الأمريكيين الأكثر ضعفا".

وأعلنت شركة فايزر الأمريكية، الأربعاء، عن ارتفاع نسبة فعالية لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه إلى 95%.