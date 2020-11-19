عقوبات أمريكية على شركتين تصدر عمالة قسرية من كوريا الشمالية

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أحمد جودة - القاهرة - فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على شركتين اتهمتهما بالتورط في تصدير العمالة القسرية من كوريا الشمالية.

وأصدرت الخزانة الأمريكية بياناً جاء فيه: إنه تم إدراج شركة البناء الروسية موكران وشركة كوريا شولسان للتجارة العامة، وهي شركة كورية شمالية تعمل في روسيا، على القائمة السوداء، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: إن "كوريا الشمالية لديها تاريخ طويل في استغلال مواطنيها من خلال إرسالهم إلى دول بعيدة للعمل في ظروف قاسية من أجل دعم بيونج يانج وبرامج أسلحتها ماليا".

وأضاف: أن "تلك الدول التي لا تزال تستضيف عمالًا من كوريا الشمالية يجب أن ترسل هؤلاء العمال إلى بلادهم".