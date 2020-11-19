حماية المستهلك وأهم ضوابط سياسة الاستبدال أو استرجاع السلع المعيبة أو الغير مطابقة للمواصفات

أوضحت جمعية حماية المستهلك من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ضوابط استبدال أو استرجاع السلع، حيث شهدت الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية العديد من الشكاوي في حماية المستهلك نتيجة السلع الخاطئة وسياسة الاسترجاع والاستبدال، والتساؤل حول الإجراء المتبع حال عدم موافقة البائع على الاستبدال أو إرجاع المنتج في حال عدم مطابقته للمواصفات، فكثير منا يتعرض للغش حين شرائه لسلعة أو خدمة أو يشترى سلعة، ويكشف بها بعض العيوب التي تجعل السلعة غير صالحة للاستخدام أو أن الخدمة غير مكتملة ولذا وضعت هيئة أو جهاز حماية المستهلك عدة ضوابط وشروط لحماية المستهلك أو استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية.

كيفية تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك :

بعد تلقي العديد من الشكاوي حول تقديم البلاغات لجهاز حماية المستهلك، فقد أوضح الجهاز أنه يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة في حال كانت معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات، خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع والاستبدال لدى المنشأة وعند المخالفة قدم شكوى لوزارة التجارة على 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.

وقد قامت الجمعية بتوجيه التحذير لكافة المواطنين والمقيمين خوفاً من الوقوع في الفخ الذي اشتكى منها العديد، وذلك من خلال فخ بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية، فقد أوضح بعض البنوك والمصارف في بريطانيا عن المشاكل التي واجهت العديد وأن هذا الفخ يعتبر قنبلة موقوتة لأنها معاملات تعتبر ذات مخاطرة عالية، وقدمت إرشادات حذرت فيها الجهات المغرضة بشأن المغالاة في أرباحها المتوقعة من إصدار بطاقات الائتمان ذات العائدة الصفرية هي عروض على البطاقات الائتمانية للمستهلك ليتمكن من امتلاك سلعة والدفع بأقساط دورية بدون فوائد لكن إذا تعثر المستهلك في دفع أحد الأقساط فإن الفوائد ترتفع بشكل مبالغ فيه، وتابعت الجمعية أن المصرفيين بريطانيين أطلقوا تحذيرات تصف بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية بأنها قنبلة موقوتة مايتسبب في فضيحة مالية، كما حدث مع سلسلة أسواق tesco في العام 2014 حيث كلفتها غرامات بلغت 214 مليون جنيه استرليني بسبب المغالاة في الأرباح.

من حق المستهلك أن يتوفر على كل منتج البيانات التجارية التالية: المقاس والحجم والوزن والعدد والسعة – تاريخ الإنتاج والصلاحية – بلد المنتج -العناصر المستخدمة في التركيب – سعر المنتج -اسم المنتج – فمن حق المستهلك يتوفر له جميع البيانات مكتوبة وواضحة وتكون السلعة صالحة ومطابقة للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة

من حق المستهلك شراء السلع المعروضة للبيع دون قيد أو شرط من البائع وعدم ربط شراء سلعة بسلعة أخرى

من حق المستهلك استبدال واسترجاع السلع إذا ثبت أنها مغشوشة أو معيبة أو تحمل علامات تجارية مقلدة

من حق المستهلك أخذ باقي الفلوس مهما كان قليل

من حق المستهلك الحصول على فاتورة الشراء موضحاً التاريخ واسم السلعة ونوعها ووصفها واسم المنشأة

من حق المستهلك الحصول على فاتورة موضح فيها قيمة الضريبة المضافة بشكل واضح

من حق المستهلك معرفة التحذيرات المتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع وأن تكون موضحة على المنتج مباشرة

عدم تزويد البائع للمشترى بوثيقة الضمان في حال الإعلان عن ذلك في حالة عدم مطابقة البيانات التجارية للحقيقة حيث أن هنالك اختلاف بين ما ذكره من خصائص المنتج قبل شرائه إذا تضمن المنتج أو البضاعة علامة تجارية مقلدة أدت إلى تضليل جودة المنتج في حال وجود عيوب في جودة صنع المنتج أو البضاعة إذا كانت السلع والبضائع مخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية للمستهلك الحق باستبدال أو استرجاع السلع والبضائع والأجهزة المعيبة في حال وجود غش تجاري بعد انتهاء مهلة سياسة البيع للمحل ويحق له الحصول على سلعة بديلة أو يسترد الثمن كاملاً، وإذا كانت قد تم استخدامها واتضح أنها غير صالحة أو غير مطابقة للمواصفات، فعليه دفع مبلغ عادل بسبب استعمال السلعة ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه وبين الوكيل على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعتها وإذا اختار الحصول على قيمة السلعة وقت الشراء، ويخصم من هذه القيمة مبلغاً عادلاً بسبب استعماله للسلعة المخالفة للمواصفات القياسية.

الحقوق العامة للمستهلك:حالات يحق للمستهلك استبدال واسترجاع السلع :