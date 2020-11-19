نموذج طلب تمويل بدون تحويل راتب من بنك سامبا وبدون كفيل ويصل 1.500.000

نموذج طلب تمويل بدون تحويل راتب من بنك سامبا لموافقة فورية والذي يصل الي مبلغ مليون ونصف ريال سعودي، حيث يعتبر بنك سامبا من أهم البنوك الإسلامية التي توفر تمويلات شخصية ومنتجات تمويلية تخدم جميع المواطنين السعوديين وأيضاً الوافدين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات الأخري ولكن بشروط محددة تم تحديدها من قبل البنك من أجل الحصول علي التمويل سوف نتعرف عليها من خلال المقال عبر موقعنا هذا موقع ثقفني الإخباري. مميزات تمويل بنك سامبا يبدأ مبلغ التمويل الذي يوفر بنك سامبا السعودي من 5000 ريال سعودي ويصل الي مليون ونصف ريال سعودي كحد أقصي.

يقوم العميل بتحديد قيمة القسط الشهري الذي يقوم بتسديده بشكل منتظم ودوري كل شهر وفي فترة سداد قد تصل الي 5 سنوات.

يخضع التمويل الشخصي الذي يوفره بنك سامبا السعودي مع أحكام وقوانين الشريعة الإسلامية وأحكام الدين الإسلامي.

تتم مراجعة طلبك بعد التقديم فورياً ويأتيك الرد بالموافقة أو الرفض في خلال ثلاثة ساعات فقط، حيث تتم الموافقة باتفاق الأحكام والشروط التي تم تحديدها من البنك والتي سوف نذكرها لكم من خلال المقال هذا.

السهولة في إنهاء الإجراءات بعد موافقة البنك علي الحصول علي التمويل.

يوفر البنك تامين تكافلي في حالة وفاة المقترض (لا قدر الله) أو عجزه الدائم، فقد يتم إعفاء أسرة المقترض من السداد في ذلك الحالة.

يتمكن المقترض من الحصول علي تمويل إضافي إذا تم سداد 20% من قيمة مبلغ التمويل الذي حصل عليه. شروط الحصول علي تمويل بنك سامبا يجب ألا يقل عمر العميل المتقدم من أجل الحصول علي التمويل عن 21 عاماً إذا كان عاملاً بالقطاع الخاص، ولا يقل عن 58 عاماً إذا كان عاملاً بالقطاع العام. ألا يقل الدخل الشهري لطالب التمويل عن 3000 ريال من أجل الحصول علي تمويل بنك سامبا. يجب ألا تقل مدة خدمة العمل عن شهر كامل إذا كان طالب التمويل مواطن سعودي، ولا تقل عن 3 شهور إذا كان طالب التمويل من المقيمين داخل أراضي المملكة. قيمة الرسوم الخاصة بالإدارة 1 في المئة من قيمة التمويل الذي حصل عليه المقترض. مميزات تمويل بنك سامباشروط الحصول علي تمويل بنك سامبا

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