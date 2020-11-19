مصر.. "تفجير" أنبوب الغاز الرئيسي المغذي للعريش

ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان بشمال سيناء، الخميس، أن مسلحين استهدفوا أنبوب خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينة العريش، عاصمة المحافظة المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين استخدموا عبوات ناسفة لتفجير خط الغاز القادم من القنطرة شرق بمنطقة سبيكة بمدينة بئر العبد، علي بعد 35 كم من مدينة العريش.

وشوهدت ألسنة الدخان واللهب تتصاعد من مسافات بعيدة من جراء الانفجار، وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بإخطار شركة "غاسكو" المسئولة عن خطوط الغاز لغلق المحابس الرئيسية لتقليص حجم النيران المتصاعدة.

كما تم الدفع بقوات الدفاع المدني، وخبراء المفرقعات، لمكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وسبق أن فجرت العناصر الإرهابية خط الغاز الطبيعي عدة مرات، عقب ثورة يناير 2011.