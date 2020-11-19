فينسيوس يوضح ما حدث من بنزيمة: هناك "أشياء" لا تعرفونها

بعد نحو 3 أسابيع على واقعه بدت محرجة للاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، كشف النجم الشاب حقيقة "غير معروفة" تتعلق بطريقة التواصل بين نجوم الفريق الملكي وأحاديثهم داخل الملعب.

وتمثلت الواقعة بعد انتشار مقطع فيديو سمع خلاله ما قاله مهاجم الفريق كريم بنزيمة، وهو يخاطب زميله فيرلاند ميندي، بين الشوطين، داخل النفق المؤدي إلى ملعب مباراة الفريق أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

وسمع بنزيمة خلال المقطع يطالب مندي "بعدم تمرير الكرة إلى جونيور"، لأنه "يفعل ما يريد (في الملعب).. ويلعب ضدنا".

وبدت الكلمات بمثابة رصد محرج لمستوى العلاقات بين لاعبي ريال مدريد، قبل أن يخرج جونيور مؤخرا، ويكشف "الحقيقة".

وأكد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في تصريحات لشبكة ABC أنه يتمتع بعلاقة جيدة جدًا مع بنزيمة.

وقال: "كان كل ذلك بالنسبة لي بمثابة ضوضاء".

وتابع: "نحن محترفو كرة القدم، نعلم جيدًا ما هذا. هناك رموز (وأكواد) غير معروفة (نتحدث بواسطتها)، كريم وأنا لسنا فقط زملاء في نفس الفريق، نحن محترفون، ونعرف الملعب الذي نتحرك فيه، علاقتي بكريم ممتازة".

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، علما بأن الفريق الإسباني يحتل المركز الثالث في مجموعته الثانية بعد 3 مباريات، ويبدو طريقه مهددا لبلوغ دور الـ16.

وحين سُئل عن آماله وأحلامه في ريال مدريد، بدا أن فينيسيوس جونيور مهتم فقط بحصد الألقاب. وقال: "في مدريد لا أحلام ، هناك أهداف.. أريد تحقيق كل الألقاب الكبيرة".