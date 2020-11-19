بسبب انتهاكات العمال.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.. تفاصيل

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة في بيانها، إن العقوبات تستهدف كيانين، أحدهما كوري شمالي والآخر روسي وهما شركة كوريا تشولسان للتجارة العامة وشركة موكران.

وذكرت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وتورط الكيانين في تصدير العمالة القسرية من كوريا الشمالية.

وطالبت جميع الدول التي لا تزال تستخدم عمالًا من كوريا الشمالية، بإعادتهم إلى بلادهم.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان إن "كوريا الشمالية لديها تاريخ طويل في استغلال مواطنيها من خلال إرسالهم إلى دول بعيدة للعمل في ظروف قاسية من أجل دعم بيونج يانج وبرامج أسلحتها ماليا".

وأضاف أن "تلك الدول التي لا تزال تستضيف عمالا من كوريا الشمالية يجب أن تعيدهم إلى بلادهم".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالب في قرار لعام 2017 جميع الدول بإرسال جميع العمال الكوريين الشماليين إلى بلادهم بحلول 22 ديسمبر من العام الماضي لمنعهم من كسب عملات أجنبية لدعم برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

فيما قدرت الولايات المتحدة، مكاسب بيونج يانج بأكثر من 500 مليون دولار سنويًا، وذلك من حوالي 100 ألف عامل في الخارج.

وكانت وسائل الإعلام الروسية نقلت عن سفير موسكو في بيونج يانج قوله في مايو الماضي، إن جهود روسيا لإعادة جميع العمال الكوريين الشماليين إلى أوطانهم، كما هو مطلوب في الموعد النهائي للأمم المتحدة، قد أعاقها تفشي فيروس كورونا وإغلاق الحدود.