الصحة العالمية تحذر: موجة ثانية قاتلة لـ«كورونا» تضرب الشرق الأوسط

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، في ايجاز صحفي، إنه "مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إن الطريقة الوحيدة لتجنب الوفيات الجماعية هي أن تشدد الدول القيود بسرعة وتفرض تدابير وقائية".

وأضاف أن أساسيات الاستجابة للوباء، من التباعد الاجتماعي إلى ارتداء الأقنعة، لا تزال لا تمارس بشكل كامل في منطقتنا، مضيفًا أن النتيجة واضحة في جميع أنحاء المستشفيات المزدحمة في المنطقة.

وفي إشارة إلى أن الفيروس قد أصاب أكثر من 3.6 مليون شخص وقتل أكثر من 76000 في المنطقة على مدار الأشهر التسعة الماضية، وحذر المنظري من أن حياة أكبر عدد ممكن من الناس إن لم يكن أكثر على المحك، وحث على اتخاذ إجراءات لمنع هذا الهاجس المأساوي من التحول.

وتابع قائلا إن أكثر من 60 في المائة من جميع الإصابات الجديدة في الأسبوع الماضي وردت من إيران، التي شهدت أسوأ تفشي في المنطقة، وكذلك الأردن والمغرب، كما ظهرت حالات في لبنان وباكستان.

وسجلت الأردن وتونس ولبنان أكبر ارتفاعا في عدد الوفيات في يوم واحد في المنطقة.

ومن باكستان، قال فيصل سلطان، المساعد الخاص لرئيس الوزراء للخدمات الصحية الوطنية، للصحفيين إن موجة الشتاء قد وصلت، وعلى الرغم من أن باكستان تمكنت من السيطرة على تفشي المرض من خلال قيود مستهدفة في وقت سابق من العام الجاري، إلا أن التوقعات أصبحت أكثر إثارة للقلق مع فتح البلاد.

وأضاف سلطان أن الموجة الثانية محفوفة بالمخاطر أن لم تكن أكثر من الأولى، مشيرا إلى أن الشتاء في باكستان يجلب زيادة في التفاعل الاجتماعي، مع المدارس والفعاليات وحفلات الزفاف على قدم وساق.