بشرى سارة بشأن موعد إطلاق لقاح فايزر المضاد لـ كورونا

أعلنت شركة بايونتيك الألمانية لصناعة الدواء، أنه من الممكن إطلاق لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المشترك مع فايزر الأمريكية في ديسمبر الجاري.

وكانت شركتا فايزر وبايونتيك أكدتا أنهما قد تحصلان خلال الشهر المقبل على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 % وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

يذكر أن شركة فايزر أعلنت أمس الأربعاء، عن ارتفاع نسبة فعالية لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه إلى 95%.

وذكرت الشركة أن تحليلا نهائيًا لتجربة المرحلة الثالثة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا أثبت أنه فعال بنسبة 95٪ في الوقاية من فيروس كورونا، حتى عند كبار السن.

وأكدت أنه لم يتسبب في مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

والأسبوع الماضي، أعلنت شركتا فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وتوقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميًا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

وبحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

وصرّح رئيس ومدير عام شركة فايزر ألبير بورلا في بيان أن "بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19".

وأضاف "المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربتنا للقاح ضد كوفيد-19، أعطت الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كوفيد-19".

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية. وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

ويأتي إعلان الشركتين بعد أيام فقط من إعلان شركة (مودرنا - Moderna) المنافسة أن جرعة اللقاح الخاصة بها كانت فعالة بنسبة 94.5%، وهي نسبة أعلى من لتقدير فايزر المبكر بأن اللقاح كان فعالًا بنسبة 90 %.

ومن جانبها علقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، على إعلان شركة فايزر نجاح لقاح فيروس كورونا، قائلة إن التجارب إيجابية للغاية.

وأوضحت أن العالم يحتاج إلى 4.5 مليار دولار في 2021 لتمويل منتجات تتعلق بكورونا بما فيها اللقاح.

فيما طلبت بريطانيا بالفعل 40 مليون جرعة من اللقاح مسبقًا، ويمكن أن تحصل على 10 ملايين جرعة الشهر المقبل، مع استعداد هيئة الخدمات الصحية الوطنية لبدء عملية كبيرة مدعومة من الجيش للحماية من العدوى اعتبارًا من 1 ديسمبر.