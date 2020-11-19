الخارجية السورية: زيارة بومبيو لـ الجولان المحتل خطوة استفزازية

قال مصدر في وزارة الخارجية السورية، إن دمشق تدين "بأشد العبارات" زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أضاف المصدر أن "زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة البلاد".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زار اليوم الخميس، هضبة الجولان السورية المحتلة، ليكون أول وزير خارجية أمريكي يزور المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستصنف حركة مقاطعة إسرائيل على أنها "معادية للسامية".

وأكد بومبيو من إسرائيل أنه سيزور مرتفعات الجولان السوري المحتلة.

وعُقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه تم تحقيق السلام مع دول عربية بفعل الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكد بومبيو أن العمل سيستمر من أجل إرساء السلام في المنطقة.

فيما أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بشدة، زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين في جبل الطويل بمدينة البيرة، وقرار الإدارة الأمريكية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية منتجات إسرائيلية.

وقال إن "هذا القرار هو تحدٍ سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية، ويأتي استكمالا لقرارات هذه الإدارة التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن هذه الخطوة الأمريكية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا.

وقال أبو ردينة "نطالب المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته وخصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأمريكية السابقة".

وعُقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه تم تحقيق السلام مع دول عربية بفعل الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكد بومبيو أن العمل سيستمر من أجل إرساء السلام في المنطقة.

ودعا 40 نائبا ديمقراطيا في الكونجرس وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إدانة قيام إسرائيل بسبب أعمال الهدم في الضفة الغربية.

واتهم النواب الديمقراطيون إسرائيل، بقيامها بـ"انتهاك للقانون الدولي، وارتكاب قضية إنسانية خطيرة".

وأكدوا أنه "لا يمكن أن يكون الضم الزاحف سياسة تدعمها حكومة الولايات المتحدة، إذا كنا نرغب في رؤية السلام في المنطقة".

وقالوا في رسالتهم الموجهة للوزير بومبيو "من الضروري أن ترفض الحكومة الأمريكية بشدة انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي، في الشهرين الأخيرين لك في المنصب"، مشددين على أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها "تحقيق حل سلمي شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".