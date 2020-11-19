نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أنقرة تلقي القبض على معارضين إيرانيين وتسلم آخرين لطهران لإعدامهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت قناة الغد فيديو للناشطة الإيرانية سمية راموز، والتي اعتقلتها السلطات التركية من مطار إسطنبول، قبل تسليمها إلى طهران.

و قالت راموز فى الفيديو الذي عرضته قناة الغد،:"تم نقلي إلى هذا المكان ولا أعرف أين يقع؟".

وأوضح التقرير، أن تركيا أصبحت مأوى غير آمن للاجئين السياسيين الإيرانيين لاستمرارها في القبض عليهم وتسليمهم للسلطات الإيرانية، وآخرهم الناشطة الإيرانية سمية راموز التي تم اعتقالها من مطار إسطنبول، قبل تسليمها إلى طهران.

ومن المعروف أن النشطاء الإيرانيين الهاربيين إلى الخارج، صدرت عليهم أحكاما قاسية بالإعدام، الأمر الذي يعني أن تركيا تسلمهم إلى الموت، عند إرجاعهم إلى طهران

وحذرت منظمات حقوقية دولية وإيرانية، من إقدام الحكومة التركية على ترحيل المعارضة الإيرانية "سمية راموز"، كما هو حال عشرات المعارضيين المتواجدين في تركيا، على حد وصفها.

وكانت السلطات التركية ألقت القبض أيضا على الإيرانية نسيبة شمسائي منذ عدة أيام وتم احتجازها في مخيم للمهاجرين غير الشرعيين في تركيا تمهيدا لتسليمها إلى إيران.

كما سلمت تركيا في الأونة الأخيرة، بعض النشطاء إلى إيران، والمحكوم عليهم بأحكام قضائية قاسية، منها عقوبة الإعدام، وكان آخرهم السياسي الأحوازي حبيب فرج الله كعب.