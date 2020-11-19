افضل تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية 1442

تقدم الحكومة السعودية تمويل الأسرة وهوا بهدف مساعدة المواطنين السعوديين من الفئة محدودي الدخل لكي تساعدهم علي تحمل أعباء الحياه، ولا بد من توافر كل الشروط والمستندات المطلوبة لكي تحصل علي التمويل، والشروط كالتالي.

شروط الحصول علي تمويل الأسرة من بنك التسليف والادخار

يقدم بنك التسليف والادخار بعد الشروط والأحكام ولا بد من توافرها لكي يحصل المتقدمين علي تمويل الأسرة، والشروط كالتالي.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم للتمويل عن70 عاما، وعمر الكفيل لا يزيد عن 55 عاماً، الدخل الشهري للمتقدم للتمويل لا يزيد عن 12.500 ريال سعودي. الدخل الشهري للشخص داخل الأسرة لا يزيد عن 1000 ريال سعودي، ويحتسب عن تقسيم دخل رب الأسرة ويقسم علي عدد أفرادها. إذا كانت المرأة أرملة أو مطلقة وهي تعول أطفال فمن حقها أن تقدم للتمويل. الولد إذا كان عمره أقل من 24 عام وغير متزوج ولا يعمل فهو يحتسب كفرد من أفراد الأسرة، وأما الفتاه فتحسب ضمن أفراد الأسرة إلا أن تتزوج.

صورة البطاقة الخاصة الشخصية.

صورة سجل الأسرة.

صورة البطاقة الشخصية للكفيل للعملاء العاملين بالقطاع الخاص.

نموزج 104 للعامل بالجهات العامة، ونموزج 105 للعامل بالقطاع الخاص، ولا بد أن يكون معبأ إلكترونياً، وعليها ختم جهة العمل، ولا يزيد مدة اعتماده 60 يوم.

العامل بالقطاع الخاص لا بد أن يعرف راتبه الشهري والكفيل أيضاً، ويختم من جهة العمل، وصدق من الغرفة التجارية.

رقم الآبيان ويختم من البنك.

كشف حساب برواتب الشهرية لأخر ثلاثة شهور.

تصريح بياناتي للعميل ويكون ساري المفعول للعامل بالقطاع الخاص.

تصريح لسن الأبناء الذكور حتي 24 عاماً، والأنات من سن 18 عاماً.

اقرار نموزج 106 وتفويض للمتقاعدين للمتقدمين من المتقاعد.

الحصول علي تمويل الأسرة

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم علي تمويل الأسرة

يجب علي المتقدم الاستعلام عن تمويل الأسرة من خلال الدخول الي الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار ، وإدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وبعد تقديم الطلب يراجع من قبل موظفي البنك بشكل دقيق والتأكد من أنها صحيحة، وبعد مراجعة الطلب والتأكد من صحتها يتم تحويل التمويل الي حساب العميل في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ طلب التمويل.