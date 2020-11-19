طريقة فتح حساب في بنك الراجحي 1442 أهم الشروط وأنواع الحسابات

إذا كنت مقيم داخل السعودية، يمكنك الآن القيام بفتح حساب في بنك الراجحي عن طريق الإنترنت دون أي عناء للذهاب إلى أحد الفروع القريبة بنك الراجحي، لذلك دعونا نتعرف على بعض الطرق التي يوفرها بنك الراجحي لعملائه.

يمكنك فتح حساب لدى بنك الراجحي إذا توفرت فيك هذه الشروط، وإليك الشروط:

يجب أن يكون الشخص القائم على صنع الحساب متجاوز عمر 18 ولا يجب أن يقل سنه عن هذا الرقم.

يجب على المقيم أن يكون محل إقامته داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن تحضر الأوراق والمستندات الرسمية الخاصة بك، حتى تقوم بنقل جميع بياناتك بشكل صحيح.

يجب أن تقوم بملء نموذج لتقديم طلب، حتى تتمكن من طلب هذه الخدمة.

بعد أن أدرك بنك الراجحي أن الإنترنت أصبح هو العنصر الأساسي في حياة جميع المواطنين داخل المملكة، وفي الظروف الحالية التي يعيشها الكوكب بسبب انتشار الوباء الحالي، سعى بنك الراجحي على جعل العملاء يقومون بإنشاء حساب جاري خاص بهم، ويمكنك فتحه بواسطة هذه الخطوات:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي .

تظهر لك رسالة أولى تقوم فيها بالضغط على أنك موافق على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

تقوم بالعمل على إدخال البيانات التي يريدها البنك، من خلال البطاقة الشخصية للمقيم.

يجب أن تقوم بكتابة الراتب الشهري الخاص بك.

يقوم بنك الراجحي بوضع خانة لكود التحقق تسعى إلى كتابته بشكل جيد، ثم تقوم بالعمل على الضغط على كلمة التالي.

الآن يعمل بنك الراجحي على القيام بإرسال رسالة للمقيم، حتى يتم إدراجه ضمن قاعدة بيانات بنك الراجحي والعمل على فتح الحساب بشكل ملائم.

قام بنك الراجحي بعمل ثلاث أنواع للحسابات التي تتاح للمقيمين وحاملي الجنسية السعودية وهذه الحسابات هي:

الحساب جاري

يعتبر من أشهر وأهم الحسابات البنكية التي يدعمها بنك الراجحي، وه>ا جاء بسبب سهولة إجراءاته.

الحساب المتميز

يوجد العديد من المميزات في هذا الحساب، فيحصل العميل على بطاقات بنكية متنوعة للعميل وللأسرة أيضًا.

الحساب الخاص

يتميز هذا الحساب أن وقت الخاص بالعمل يعمل من الساعة الثامنة حتى الساعة التاسعة، وهذا أكثر ما يميزه.

من هنا استطعنا العمل على عرض كافة المعلومات التي تخص بنك الراجحي من حيث خدماته الإلكترونية، وأنواع حساباته.