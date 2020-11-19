المقابل المالي للمرافقين والتابعين والجوازات السعودية تحدد آلية التحصيل

المقابل المالي للجوازات السعودية، كانت قد أوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عبر الحساب الإلكتروني لها عبر موقع تويتر كيفية تحصيل المقابل المالي للتابعين والعاملين والوافدين في القطاع الخاص، وذلك حتى يتم الرد على استفسار أحد المستفيدين من المقابل المالي.

المقابل المالي للمرافقين والتابعين

كانت قد بينت الجوازات السعودية أنه سيتم تحصيل المقابل المالي من جهة كل مرافق وتابع للعاملين والوافدين في القطاع الخاص، ويكون تحصيل المقابل المالي مقدم وبشكل سنوي وذلك عند تجديد وإصدار الهوية لدى المقيم أو عند إصدار تأشيرة العودة وتأشيرة الخروج أو عند إصدار التأشيرة الخاصة بالخروج النهائي وذلك على النحو التالي:

مائة ريال كل شهر وذلك بدايةً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017.

مائتي ريال كل شهر وذلك بدايةً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018.

ثلاثة مائة ريال كل شهر وذلك بدايةً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019.

أربعمائة ريال كل شهر وذلك بدايةً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020.

كانت قد بينت مديرية الجوازات أنه يمكن الاستفسار عن أي شئ ويمكن تسديد المقابل المالي المستحق لهذا النظام في العمالة الوافدة المشمولة من قرار مديرية الجوازات في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الأنظمة الخاصة بسداد المدفوعات الحكومية التي تقدم من خلال جميع الوسائل البنكية.

قد أشارت الجوازات السعودية أنه يمكن أن يتم الاستفسار عن المدة المتبقية في صلاحية “هوية مقيم”، وذلك عبر خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في منصة أبشر، وهذا يتم من خلال خدمة الاستفسار عن نهاية صلاحية “هوية المقيم”.

الخدمات التي يطبق عليها قرار مديرية الجوازات

أكدت مديرية الجوازات أنه هناك خطوات لكي يتم تطبيق الحصول على المقابل المالي إذا تم تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين والمشمولين من القرار وذلك من خلال النحو التالي:

خدمة إصدار أو تجديد الهوية

عند طلب خدمة إصدار أو تجديد الهوية يتطلب ما يلي: