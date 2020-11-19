مصر وروسيا.. تدريب استثنائي في "المياه الباردة"

انطلقت، الخميس، فاعليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة – 3"، الذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الروسية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصري إن التمرين المشترك يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري.

ووصلت إلى ميناء نوفروسيسك الروسي وحدات من القوات البحرية المصرية للمشاركة في فعاليات التدريب، حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية وسط ترحيب كبير من الجانب الروسي.

وأشار قائد القوات البحرية المصرية إلى أهمية هذا التدريب "نظراً لما تمثله البحرية الروسية من مكانة جعلتها واحدة من أقوى القوات البحرية على مستوى العالم.

من جانبه، أعرب قائد الوحدات البحرية الروسية عن عميق امتنانه بإقامة هذا التدريب فى دولة روسيا، مما يسهم في تبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين.

وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنظيم التعاون بين العناصر المشاركة، وكذلك تنظيم أعمال القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية بالبحر.