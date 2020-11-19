انطلقت، الخميس، فاعليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة – 3"، الذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الروسية.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصري إن التمرين المشترك يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري.
ووصلت إلى ميناء نوفروسيسك الروسي وحدات من القوات البحرية المصرية للمشاركة في فعاليات التدريب، حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية وسط ترحيب كبير من الجانب الروسي.
وأشار قائد القوات البحرية المصرية إلى أهمية هذا التدريب "نظراً لما تمثله البحرية الروسية من مكانة جعلتها واحدة من أقوى القوات البحرية على مستوى العالم.
من جانبه، أعرب قائد الوحدات البحرية الروسية عن عميق امتنانه بإقامة هذا التدريب فى دولة روسيا، مما يسهم في تبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين.
وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنظيم التعاون بين العناصر المشاركة، وكذلك تنظيم أعمال القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية بالبحر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر وروسيا.. تدريب استثنائي في "المياه الباردة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.