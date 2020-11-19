بايونتيك الألمانية : من الممكن إطلاق لقاحنا المشترك مع فايزر فى ديسمبر

وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، فى 9 من شهر نوفمبر الجارى، أن لقاحها المشترك مع شركة بايونتيك الألمانية، ضد كورونا، فعّال بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذى لشركة فايزر، إنه بحلول نهاية العام، تقدر الشركة أنها تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ 40 مليون جرعة من لقاح كورونا، كما أنها اتفقت معها لإطلاق اللقاح بحلول مارس 2021، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومن جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، إن تجارب لقاح شركة الأدوية الأمريكية فايزر، ضد فيروس كورونا المستجد، إيجابية جدا.