جوليانى : كان من المستحيل أن يخسر ترامب فيلادلفيا لولا التزوير

وأكد محامى الرئيس الأمريكى أن التصويت بالبريد عرضة دائما للاحتيال وللفساد وعلينا أن ننظر بحذر إليه، مشيرًا إلى أن المدن الكبرى التى يسيطر عليها الديمقراطيون شهدت عمليات تزوير.

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