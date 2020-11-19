الفاتيكان يفتح تحقيقا بسبب إعجاب مزعوم بصورة مثيرة لعارضة أزياء

بدأ الفاتيكان، اليوم الخميس، تحقيقًا فى المحتوى المصور الذى يفيد بأن حساب البابا فرانسيس، أسقف روما ورأس الكنيسة الكاثوليكية أُعجب بصورة مُثيرة لعارضة أزياء برازيلية، وصفها المجمع الباباوى بالبذيئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكاثوليكية الرسمية للفاتيكان.





وزعمت عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة، ناتاليا جاريبوتو، الجمعة الماضية، أن زعيم الكنيسة الكاثوليكية، الحبر الأعظم، أسقف روما ورأس الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرانسيس، قد سجل أعجابه بإحدى صورها المثيرة وهى ترتدى ملابس تلميذة.

وردًا على الجدل وعلى تكذيب منشورها، نشرت العارضة، جاريبوتو، مقطعًا مصورًا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، السبت يُظهر أن بابا الفاتيكان، سجل إعجابه بصورتها المثيرة، محتفية بجمالها، وقالت بتهكم ولهجة مازحة: "بعد إعجاب بابا الفاتيكان، على الأقل سأذهب إلى الجنة".

وعقب يومين اثنين من الجدل المتواصل أزالت العارضة، جاريبوتو، المقطع المصور، وقيل أن ذلك كان بناءًا على طلب الفاتيكان، حسبما نشر موقع LADbible الأمريكى اليوم.

وكذب المكتب الصحفى الرسمى للكرسى الباباوى بالفاتيكان، تعليق العارضة؛ إذ أصدرت وكالة الأنباء الكاثوليكية، بيانًا رسميًا يفيد بإن قنوات التواصل الاجتماعى الخاصة بالبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، يسيطر عليها فريق من الموظفين، لافتةً إلى أنه بدأ تحقيق داخلى فى الأمر، لإثبات ملابسات الـ"إعجاب المزعوم بالصورة البذيئة".