الفراية : لا نية لحظر شامل طويل الأمد في الأردن

دوت الخليج :- قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية : إنه لا نية لإجراء حظر طويل الأمد في الفترة الحالية. جاء نفي الفراية بعد تداول كتاب من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول إجراءات جديدة للتعامل مع المصرح لهم بالحركة أيام الحظر الشامل.

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