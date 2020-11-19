إصابة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بكورونا

ونقل رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان، إيرونيموس الثانى "82 عاما" إلى مستشفى Evangelismos الخاصة فى جزيرة قبرص تلبية لتوجيهات الأطباء، بعد أن جاءت نتائج فحص كورونا الذى خضع له ليلة الأحد على الاثنين إيجابية، حسب بيان صدر عن مكتبه.
ونقل البيان عن رئيس الكنيسة المصاب تصريحه بأنه "كراع يمر بالاختبار الذى يواجهه ألوف أشقائنا فى بلدنا والملايين فى الدنيا"، مبديا ثقته بتجاوز "الألم والرعب".
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