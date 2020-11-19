موديرنا: قادرون على توزيع 500 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 2021

قال رئيس شركة موديرنا نوبار أفيان، إن التوصل للقاح لفيروس كورونا يعد إنجازًا كبيرًا، مضيفًا: "تنفسنا الصعداء مع تطوير هذا اللقاح".

وأضاف أفيان في تصريحات لشبكة "العربية"، أنه سيتم الحصول على تصريح مؤقت لتوزيع اللقاح خلال أسابيع.

وأشار إلى أنه في العام المقبل ستكون الشركة قادرة على توزيع 500 مليون جرعة، لافتا إلى أن تلقيح 60% من سكان العالم سيساعد في الحد من انتشار الوباء.

ولفت إلى أن الناس يدركون وجود مخاطر لتناول لقاح كورونا، موضحا أنه تم تمويله من عدة جهات مختلفة.

وأكد رئيس شركة موديرنا أنها استثمرت مليار دولار في إطار البحث عن لقاح لكورونا، كما تعاونت مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته على الصعيد المالي واللوجستي.

وكانت شركة "موديرنا" الأمريكية أعلنت في وقت سابق، نتائج لقاحها ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه ثبتت فعاليته بنسبة 94,5%.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أصبحت شركة موديرنا، ثاني شركة أمريكية تنشر بيانات التحليل المؤقتة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح لفيروس كورونا، قائلة إنه فعال بنسبة 94.5٪ بعدما أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية في 9 نوفمبر، نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاحهما، والذي ثبت أنه ناجح في التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90%.

وأوضحت"رويترز"، أن شركة موديرنا ستسعى للحصول على إذن للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمجرد حصولها على المزيد من بيانات السلامة المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكرت بيانات "موديرنا"، أن اللقاح المرتقب ضد فيروس كورونا فعال للغاية في منع الإصابة بالفيروس لجميع الفئات العمرية، مشيرة إلى أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأمريكي وأفريقي وآسيوي)، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتضمنت تحليلات الشركة في رحلتها لتطوير اللقاح، 11 حالة خطيرة لأشخاص هاجمهم فيروس كورونا، كما هو محدد في بروتوكول الدراسة، وأثبت اللقاح فعاليته.

وشملت عينة المشاركين في اللقاح، 15 شخصًا من كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وأكدت الشركة أنه فعال وآمن بشكل عام.

وعن الأعراض المصاحبة لتلقي اللقاح، فاشتملت على الألم العضلي في مكان الحقن، والمفصلي والشعور بالتعب والحمى والصداع بعد أخذ الجرعة الثانية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسيل إن "هذه لحظة محورية في تطوير لقاحنا المرشح لمكافحة كوفيد-19"، مضيفًا أنه "منذ أوائل يناير ونحن نعمل لمواجهة هذا الفيروس بقصد حماية أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم".

وأكدت الشركة أنه يمكن الاحتفاظ باللقاح في مخازن وثلاجات باردة عند درجة حرارة (-20 درجة مئوية) لمدة تصل إلى ستة أشهر، وأنه بمجرد خروجه منها يمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى 30 يومًا في الثلاجة العادية على درجة حرارة (2 إلى 8 درجات مئوية).