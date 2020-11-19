محامي ترامب: الانتخابات مزورة .. فوز بايدن كان أشبه بالمستحيل

أصر محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن فريقه لديه أدلة كافية على تزوير الناخبين لنتائج الانتخابات الأمريكية، بإلغاء فوز الرئيس الحالي لتغليب كفة المرشح الديمقراطي جو بايدن على حسابه.

وقال رودي جولياني، متحدثًا في واشنطن العاصمة، اليوم الخميس إنه كان من المستحيل على الديموقراطي جو بايدن المضي قدمًا في ولايتي ميتشيجان وبنسلفانيا في ساحة المعركة الرئيسية عندما كان الرئيس في المقدمة ليلة الانتخابات.

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واضاف: لا يمكننا السماح لهؤلاء المحتالين، لأن هذا ما هم عليه، بسرقة الانتخابات من الشعب الأمريكي، مؤكدا: إنهم لم ينتخبوا جو بايدن.

كما زعم أن إعادة فرز الأصوات في جورجيا كانت زائدة عن الحاجة، قائلًا إنها نفس الأصوات المزورة التي يجري فرزها، وسيتم الإعلان عن نتيجة إعادة الفرز في وقت لاحق من صباح اليوم. وحتى الآن، لم تقدم حملة ترامب أي دليل على دعم اتهاماتها بالتزوير الجماعي في الانتخابات. ولم تظهر مثل هذه الأدلة منذ يوم الانتخابات فحسب، بل اعتبرها كبار مسؤولي أمن الانتخابات في الحكومة الفيدرالية أنها أكثر الانتخابات الأمريكية أمانًا على الإطلاق.

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وكان الرئيس الأمريكي قد غرد على تويتر في وقت سابق بأن جو بايدن فاز "لأن الانتخابات كانت مزورة"، مضيفًا في تدوينة متابعة أنه "لا يقر بشيء"، حيث فاز المرشح الديمقراطي فقط "في نظر وسائل الإعلام الوهمية".

وجاء البيان بعد أن طالب جاي سيكولو، محامي حملة ترامب الانتخابية، بإعادة فرز الأصوات في كل ولاية باستخدام البرنامج الذي ادعى أنه أعطى بشكل خاطئ 6000 صوت للديمقراطيين في إحدى مقاطعات ميشيجان خلال الانتخابات. وأكد سيكولو أن التقاضي بعد الانتخابات مهم لحماية نزاهة العملية الانتخابية، كما قال الرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس المنتهية ولايته والمرشح عن الحزب الجمهوري قد خسر الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن بفارق كبير وهو الامر الذي استنكره مدعيا تزوير الانتخابات، واستخدام الديمقراطيين لأصوات الموتى من اجل تغليب كفة مرشحهم في الولايات التي فاز بها والتي شهدت منافسة شرسة بينهما