مصدر : لا نية لإغلاق المطارات الأردنية أمام حركة السفر

دوت الخليج :- أكد مصدر مطلع، الخميس، أنه لا نية لإغلاق المطارات الأردنية أمام حركة السفر، "ولا يوجد أي أدنى تفكير بهذا الشأن".

وبين المصدر : أن "ما يتم تداوله عن وقف حركة السفر من وإلى الأردن غير صحيح" ، وفق المملكة .