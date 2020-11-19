مصدر : لا نية لإغلاق المطارات الأردنية أمام حركة السفر

دوت الخليج :- أكد مصدر مطلع، الخميس، أنه لا نية لإغلاق المطارات الأردنية أمام حركة السفر، "ولا يوجد أي أدنى تفكير بهذا الشأن".
وبين المصدر : أن "ما يتم تداوله عن وقف حركة السفر من وإلى الأردن غير صحيح" ، وفق المملكة .
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