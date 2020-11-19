فيديو .. أنقرة تقبض على معارضين إيرانيين وتسلمهم للموت

وقالت الناشطة الإيرانية راموز فى فيديو نشرته قناة "الغد" :"تم نقلى إلى هذا المكان ولا أعرف أين يقع؟".
وأوضح القناة أن تركيا أصبحت مأوى غير آمن للاجئين السياسيين الإيرانيين لاستمرارها فى القبض عليهم وتسليمهم للسلطات الإيرانية، وآخرهم الناشطة الإيرانية سمية راموز التى تم اعتقالها من مطار إسطنبول، قبل تسليمها إلى طهران.
ومن المعروف أن النشطاء الإيرانيين الهاربيين إلى الخارج، صدرت عليهم أحكاما قاسية بالإعدام، الأمر الذى يعنى أن تركيا تسلمهم إلى الموت، عند إرجاعهم إلى طهران.
وحذرت منظمات حقوقية دولية وإيرانية، من إقدام الحكومة التركية على ترحيل المعارضة الإيرانية "سمية راموز"، كما هو حال عشرات المعارضيين المتواجدين فى تركيا، على حد وصفها.
وكانت السلطات التركية ألقت القبض أيضا على الإيرانية نسيبة شمسائى منذ عدة أيام وتم احتجازها فى مخيم للمهاجرين غير الشرعيين فى تركيا تمهيدا لتسليمها إلى إيران.
كما سلمت تركيا فى الآونة الأخيرة، بعض النشطاء إلى إيران، والمحكوم عليهم بأحكام قضائية قاسية، منها عقوبة الإعدام، وكان آخرهم السياسى الأحوازى حبيب فرج الله كعب.
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