الصحة العالمية : وفاة بكورونا كل 17 ثانية فى أوروبا

ونقلت صحيفة "الجارديان" عن رئيس القسم الأوروبى بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج قوله، إنه تم تسجيل 15.7 مليون إصابة بفيروس كورونا فى 53 دولة فى أوروبا، حوالى 4 ملايين منها سجلت الشهر الماضى.
وأشار إلى أن أكثر من 80٪ من الدول الأوروبية، أبلغت فى الأسبوعين الماضيين عن معدلات إصابة بأكثر من 100 حالة لكل 100 ألف شخص.
وأشار كلوج إلى أن أنظمة الرعاية الصحية فى أوروبا تعمل بأقصى طاقتها، ففى فرنسا تعمل وحدات العناية المركزة بنسبة 95٪، وفى سويسرا 100٪.
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