لافروف: التسوية السورية ماضية قدما رغم الوباء 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استمرار التسوية في سوريا، رغم وباء فيروس كورونا.

وأضاف لافروف، في كلمته خلال لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن: "نرى أنه على الرغم من الصعوبات الموضوعية، وخاصة وباء فيروس كورونا، فإن عملية التسوية السورية ماضية قدما. نحن كذلك نرى وجود ضرورة إضافية لتكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية، ونرى الخطوات التي تتخذونها لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية بسرعة. ونأمل أن يتم تنفيذ الخطط التي اتفقنا عليها مع الأطراف السورية بما فيها دمشق".

وأضاف أن الوضع استقر في جزء كبير من الأراضي السورية، لكن بؤر الإرهاب لا تزال قائمة في بعض المناطق ولا تزال المعركة ضدها مستمرة.

وقال: "يتركز الاهتمام الآن بشكل تدريجي على إعادة الحياة السلمية في البلاد، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين التي كرس من أجلها المؤتمر الدولي في دمشق" مؤخرا.