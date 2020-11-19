بريطانيا..501 وفاة و22915 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الخميس عن تسجيل 501 وفاة و22915 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم أمس. وأصبح بذلك إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة مليونا و453256 إصابة منها 53775 حالة وفاة. ولا يزال 16409 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، 1430 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي. وأجريت في البلاد حتى اليوم أكثر من 37 مليون فحص لتشخيص الإصابات بالعدوى، نحو 365 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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