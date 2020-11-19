أرض الميعاد تحطم الرقم القياسي .. أوباما في مذكراته: ترامب لم يفاجئني برد فعله

أكد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عدم استغرابه أو مفاجأته بـ رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إجراء انتقال سلمي، حسب تصريحاته التي نقلتها صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وقال أوباما، إنه لم يتوقع فوز ترامب في 2016، ولكنه ما حدث، الا أنه لم يتوقع أيضا أن يستمر أكثر من 4 سنوات.

وأضاف اوباما في تصريحاته للصحيفة الاسبانية، قائلا "لم أكن أتوقع انتخاب دونالد ترامب، ما كنت أتوقعه، مع ذلك، هو أنه إذا تم انتخابه، فستكون لفترة ولاية واحدة، وبعدها قد يرفض التنازل وسيواصل إصدار تحديات قانونية في جميع أنحاء البلاد".

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وكانت المقابلة التي اجرتها الصحيفة الاسبانية مع الرئيس الامريكي الاسبق، تهدف إلى الترويج لمذكراته وقال أوباما في المقابلة "يؤسفني أن أقول إنه بنهاية رئاسة دونالد ترامب، لم أتفاجأ من أنه يتصرف بالطريقة التي يتصرف بها"

ويمضي أوباما قائلا إن "انتخابات 2020 سلطت الضوء على الانقسامات في المجتمع الأمريكي" مضيفًا أن "ترامب ساعد في المساهمة في الانقسام" وفقًا لمجلة نيوزويك نقلا عن الصحيفة الاسبانية.

وتابع أوباما وهو يفكر في كيفية اعتقاده أن الولايات المتحدة قد تغيرت خلال رئاسة ترامب: "ليس هناك شك في أن بعض الأضرار الكبيرة قد حدثت هنا في كل من الولايات المتحدة وحول العالم".