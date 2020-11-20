قال رئيس شركة مودرنا الأميركية نوبار أفيان، اليوم الخميس، إن العام المقبل ستكون الشركة قادرة على توزيع 500 مليون جرعة من لقاح كورونا، مشيراً إلى أن تلقيح 60% من سكان العالم سيساعد فى الحد من انتشار الوباء.





وأوضح نوبار أفيان، فى حديث لقناة "العربية": لم يكن للانتخابات الأميركية أى تأثير على جهود توفير اللقاح مشيرا إلى تعاون إدارة ترمب فى هذا المجال على الصعيد المالى واللوجستى، حيث تم تمويل إنتاج اللقاح من عدة جهات مختلفة حيث استثمرنا مليار دولار فى إطار البحث عن هذا اللقاح. يذكر أن شركة مودرنا الأمريكية، أعلنت ثبوت فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 94.5%، ما جعلها تدخل فى سباق مع شركة "فايزر" لاحتواء الجائحة، التى أودت بحياة 1.2 مليون شخص حول العالم حتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مودرنا : يمكننا توزيع 500 مليون جرعة من لقاح كورونا العام المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.