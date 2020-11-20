وزير خارجية اليونان : السلوك التركى لم يدع مجالا لحوار إيجابى

قال وزير الخارجية اليونانى، نيكوس ديندياس، خلال مشاركته فى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، إن "تركيا صعدت من خطواتها غير القانونية فى منطقة تتداخل مع الجرف القارى اليونانى فى شرق البحر المتوسط"، وفقا لقناة "العربية".





وأضاف ديندياس، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليونانية: "تركيا تجاهلت مقترح الاتحاد الأوروبى بإمكانية تحسين علاقاتها مع الاتحاد والدول الأعضاء فيه". وعن زيارة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إلى منتجع فاروشا المتنازع عليه فى شمال قبرص، قال ديندياس: "المدينة المغلقة ليست مكانا للنزهات. هذا العمل إهانة لجميع القبارصة اليونانيين والأتراك على حد سواء". وتابع: "للأسف، بسبب الإجراءات التى تتخذها أنقرة، لا يبدو أن هناك مجالاً لحوار إيجابى مع تركيا"، وشدد على ضرورة أن "يكون الاتحاد الأوروبى جاهزاً لاعتماد فورى للتدابير المناسبة التى ستجبر تركيا على احترام القانون الدولى".

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