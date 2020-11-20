ويظهر فى الفيديو عمال من البلدية المذكورة، وهم يهدمون جدران الغرفة بذريعة أنها مبنية بشكل غير قانونى فيما حاولت صاحبة المنزل ردعهم عبر إلقاء الحجارة عليهم وضربهم بالعصا. وبعد إزالة الغرفة، أضرمت السيدة النار فى نفسها، مما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة. وذكرت جامعة العلوم الطبية فى مدينة بندر عباس، أن السيدة أصيبت بحروق بنسبة 18 بالمائة، فيما قال ناشطون إنها توفيت متأثرة بحروقها. وقال إسماعيل موحدى نجاد نائب محافظ المدينة، إن الغرفة كانت مبنية على أرض حكومية وعلى ضفة النهر، مما يشكل خطرا على القاطنين فيها وأنه تم توجيه إنذارات للأسرة المعنية بإخلائها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو : هدموا مأوى أسرتها .. فأشعلت النار فى نفسها بإيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.