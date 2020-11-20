موسكو.. 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا 

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو يوم الخميس، أن العاصمة الروسية سجلت 77 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.
وأشارت بيانات المركز، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 8159 شخصا.
وارتفع المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة الخميس مقارنة بيوم الأربعاء، حيث تم تسجيل 73 وفاة.
يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز في 19 نوفمبر حاجز المليوني حالة، بينما وصل عدد الحالات الخاضعة للعلاج في الوقت الراهن إلى 454 ألفا.
وسلجت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بواقع 533 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء.
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