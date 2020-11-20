الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تسجل 249670 حالة 

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أن إصابات كورونا في الولايات المتحدة، بلغت 11 مليونا و465 ألفا و722 حالة، بزيادة 165087 حالة عن الحصيلة السابقة.

وذكرت المراكز، أن عدد الوفيات زاد إلى 249670 بعد تسجيل 1836 حالة جديدة في الإحصاء الأخير.



ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.