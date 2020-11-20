المتصيدون على تويتر يسخرون من محامي ترامب بعد سقوط صبغة شعره على وجهه | فيديو

عقد العمدة السابق لمدينة نيويورك والمحامي الحالي لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، رودي جولياني، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس زعم فيه أن ما ادعي أنه تزوير في الانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كان جهدًا منسقًا على المستوى الوطني.

وخلال مؤتمر صحفي الخميس، حاول جولياني عرض قضية لمزاعم تزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ، وأصبح متحمسًا للغاية أثناء حديثه إلى الصحفيين، حين قال "لا أعرف ما الذي تحتاجه لإيقاظك، لأداء وظيفتك وإبلاغ الشعب الأمريكي، سواء أعجبك ذلك أم لا، بالأشياء التي يحتاجون إلى معرفتها!" .

وذكرت صحيفة ديلي بيست أن جولياني صرخ في وجه المراسلين، قائلا "هذا حقيقي! انها ليست مختلقة! لا يوجد أحد هنا منخرط في الأوهام ".

بالإضافة إلى ذلك ، ادعى جولياني أن الاحتيال المزعوم تم تنسيقه على المستوى الوطني.

وأعلن جولياني، في حديثه في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة، أن "هذه ليست عملية تزوير فردية في ولاية واحدة".

وأضاف "هذا النمط يكرر نفسه في عدد من الولايات ، تقريبًا نفس النمط ، أي محقق عام ذي خبرة ، مما يشير إلى وجود خطة - من مكان مركزي لتنفيذ هذه الأعمال المختلفة لتزوير الناخبين، والتي تركز بشكل خاص على المدن الكبرى ، والتركيز بشكل خاص ، كما تتخيل ، على المدن الكبرى التي يسيطر عليها الديمقراطيون، وخاصة إذا ركزوا على المدن الكبرى التي لها تاريخ طويل من الفساد".

وطوال المؤتمر، تعرق جولياني بغزارة ، ومسح جبينه بشكل متكرر، وفقا لـ "ديلي بيست" ما أدى الى تساقط صبغة الشعر الأسود على وجه جولياني، وتلطيخ وجنتيه، الأمر الذي جعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما على تويتر يسخرون من المحامي المتعثر.