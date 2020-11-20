كامالا هاريس: حكام الولايات قلقون من وضع الأمريكيين من أصل إفريقي

قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كامالا هاريس، إن حكام الولايات أعربوا للإدارة الجديدة عن قلقهم من وضع الأمريكيين من أصل إفريقي.

وأضافت هاريس في كلمة اليوم برفقة الرئيس المنتخب جو بايدن أن إدارتهما ستعمل على ضمان وصول الموارد للجميع.

كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أعلن في المؤتمر الصحفي، أنه اختار اسم وزير الخزانة، مشيرًا إلى أنه سيعلنه بعد عيد الشكر.

وأوضح بايدن في كلمة له اليوم الخميس أنه لن يكون هناك إغلاق شامل لأمريكا بسبب تفشي فيروس كورونا، لافا إلى أنه لن يغلق الاقتصاد ولكن "سيغلق" فيروس كورونا.

وحذر من عدم تعاون إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بايدن: "إذا أبقت الإدارة الحالية على عدم تعاونها معنا فقد يودي ذلك بحياة أكثر من 400 ألف ضحية جديدة لفيروس كورونا".

وأضاف أن ما تفعله إدارة ترامب موقف غير مسؤول بالمرة، لافتا إلى أن أداء إدارته سيكون أفضل إذا تعاون ترامب.

واتهم بايدن إدارة ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة وعدم التعاون، مؤكدا أن مكافحة فيروس كورونا ستتطلب وقتًا وعملًا جماعيًا.

وأكد أن الشعب الأمريكي عانى كثيرًا من عدم كفاءة إدارة ترامب، مبديا التزامه بالتنسيق مع حكام الولايات لمعالجة تداعيات تفشي فيروس.

ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب إلى ضرورة الحرص على توزيع لقاح فيروس كورونا بشكل مجاني وبطريقة آمنة.

وطالب بايدن الحكومة الفدرالية بتقديم دعم مالي للولايات المتضررة، مؤكدا اتفاقه مع الحكام على مكافحة كورونا بعيدا عن المواقف الأيديولوجية.

وأردف: "ليس هناك من مبرر لعدم تسليمنا المعطيات بشأن ملف كورونا، مؤكدا أن ما يقوم به ترامب الآن سيسجله التاريخ في باب اللامسؤولية.

ولفت إلى أن موقفه من الانتخابات غير مسؤول بشكل كبير، وغير قانوني وسيحسم الأمر قريبا.

وعقد بايدن الأربعاء اجتماعا افتراضيا مع مختصين في مجال الصحة لمناقشة التصدي لوباء فيروس كورونا.

وقال بايدن إن عدم الاعتراف بفوزه حتى الآن يمنعه من معرفة خطة توزيع اللقاحات التي من المقرر البدء في توزيعها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بايدن:" إذا لم يتح لنا الوصول للمعلومات فسنتأخر أسابيع أو أشهرا لوضع مبادرة كاملة لتوزيع اللقاحات ومواجهة كورونا".

وتابع: "المشاكل التي نواجهها الآن ناتجة عن فشل الإدارة الحالية في الاعتراف بالفائز في الانتخابات".

يأتي ذلك مع استمرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في عدم الاعتراف يهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ومزاعمه بتزويرها، مع تخطي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة 250 ألف وفاة.

وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 170 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت البلاد 170161 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ثاني أعلى رقم يومي، كما وصلت الحالات التي يتم علاجها في المستشفيات إلى مستوى قياسي آخر، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.