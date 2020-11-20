نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "يمكننا التغلب على كورونا لكن بمشاركة الجميع"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتابع "بايدن": "نحتاج خطة عمل لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا"، مستكملًا: "بحثت مع حكام الولايات سبل تسهيل الاختبارات وتوفير اللقاح".

وأضاف: "اتهم إدارة ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة، وعدم التعاون مع فريقه الانتقال"، معلقًا: "إذا بقت الإدارة الحالية على عدم تعاونها معنا فقد يؤدي ذلك بحياة أكثر من 400 ألف ضحية جديدة لفيروس كورونا".