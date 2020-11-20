جرحى بحادث طعن في ألمانيا.. واعتقال مشتبه به

أصيب عدد من الأشخاص، ليل الخميس الجمعة، في حادث طعن في بلدة أوبرهاوزن الألمانية، فيما اعتقل مشتبه به.

وذكرت مجلة "فوكوس" أونلاين أن عدة أشخاص أصيبوا في حادث طعن ببلدة أوبرهاوزن في غرب ألمانيا وأن السلطات اعتقلت مشتبها به.

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