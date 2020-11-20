ارتفاع بإصابات كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة، ارتفاعا من 329 إصابة و14 وفاة الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 111955 حالة من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و6508 حالات وفاة".

وقال مجاهد إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.