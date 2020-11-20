بايدن : ما يقوم به ترامب سيسجله التاريخ فى باب اللا مسؤولية

وأضاف بايدن، فى مؤتمر صحفى، مساء الخميس، إنه لن يكون هناك إغلاق شامل لبلادنا، مضيفا "ليس هناك من مبرر لعدم تسليمنا المعطيات بشأن ملف كورونا".
وتابع بايدن "علينا أن نتحرك الآن وإلا مات 400.000 شخص بكورونا"، مشيرا إلى أن مكافحة كورونا تحتاج لعمل جماعى.
وأوضح بايدن"نحتاج لخطة عمل لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا.. وبحثت مع حكام الولايات سبل تسهيل الاختبارات وتوفير اللقاح واتفقت معهم على مكافحة كورونا بعيدا عن المواقف الإيديولوجية".
وأشار إلى أنه على الحكومة الفيدرالية تقديم دعم مالى للولايات المتضررة، لافتا إلى أن "يجب التركيز على المجتمعات الأمريكية التى تعانى أكثر من كورونا.. ويمكننا التغلب على كورونا لكن بمشاركة الجميع".
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