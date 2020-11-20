إعلامية كويتية: الملك سلمان رجل الحكمة والسلام حرص على استقرار وطنه وأمته الإسلامية

عبرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد بمشاعر مملؤة بالفخر والاعتزاز والتقدير عن سعادتها بحالة الاحتفاء التى ظهر عليها الشعب السعودي احتفالا بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وقالت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن المملكة العربية السعودية شهدت فى عهد الملك سلمان نهضة شاملة ومتطورة بشكل لافت والتى جاءت إمتدادًا لمن سبقوه، مشيرة إلى أن الملك سلمان بثقل سياسي ودبلوماسي وله تأثير كبير فى القرارات الدولية ، قائلة " أنه رجل الحكمة والسلام".

وأكدت "الإعلامية الكويتية"، أن حرص الملك سلمان على أمن واستقرار وطنه وأمته العربية والإسلامية والتى لمسها كل من يعيش على أرض المملكة.

وأحيا السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، ذكرى مرور 6 أعوام (هجرية) على تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وتمت مبايعته ملكًا للمملكة العربية السعودية يوم 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015 .

تحل تلك الذكرى فيما يسعى خادم الحرمين الشريفين بكل قوة وعزم وحزم إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء في صورة تجسد أسمى معاني التفاف الشعب حول القيادة.

يحتفل السعوديون بتلك الذكرى وهم يستذكرون سيرة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي ترتبط بشكل وثيق بمسيرة المملكة ونهضتها وتطورها على مدار 9 عقود.

فقد ولد الملك سلمان في 31 ديسمبر 1935 بعد 3 أعوام فقط من قيام والده بتوحيد الدولة وتحويل اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر عام 1932م، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ.

وقد عاصر الملك سلمان جميع ملوك المملكة منذ تأسيسها على يد والده، وعمل معهم منذ أن دخل العمل السياسي في الـ19 من عمره أميرا لمنطقة الرياض بالنيابة عام 1954، ليُكّون سيرة زاخرة بالعطاء والخبرات.

خبرات وظفها لإحداث نقلة نوعية ونهضة تنموية في المملكة عقب توليه مقاليد الحكم في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير/كانون الثاني 2015، ليقود المملكة في سنوات معدودة إلى ما بات يوصف بـ"سعودية جديدة" .

ولم يكتفي بالملك سلمان بتطوير الحاضر بل رسم ملامح مستقبل مشرق للمملكة، عبر خارطة طريق أطلقها بعد عام واحد من توليه الحكم تحمل اسم "رؤية 2030" تقود لنهضة شاملة في مختلف المجالات.