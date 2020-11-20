فاوتشي يتعهد بإجراءات جديدة لتخفيف آثار كورونا.. ويؤكد: لا زلنا في خطر حتى بعد ظهور اللقاح

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، اليوم الجمعة، إن السلطات الأمريكية ستعمل على إجراءات لتخفيف الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا.

وأضاف فاوتشي خلال إحاطة لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا: "هناك نوعان من اللقاحات المتاحة حتى الآن للوقاية من كورونا هما من إنتاج شركتي فايزر ومودرنا".

وتابع: "سنضع جائحة كورونا خلفنا عندما يتوفر اللقاح اللازم للوقاية من الفيروس"، مشيرًا إلى أن سرعة في التوصل للقاحات للوقاية من كورونا لم تقوض عامل السلامة.

من جانب آخر، قال الفريق إن "زيادة عدد الاحتبارات تظهر زيادة عدد الإصابات بجائحة كورونا، وندعو الأمريكيين إلى اليقظة والالتزام بالتعليمات مع ارتفاع أعداد الإصابات".

وتابع: "من المهم الالتزام بالتعليمات فيما يتعلق بالتجمعات لمواجهة انتشار الجائحة، ويجب القيام بفحص كورونا بشكل دوري".

واستطرد: " إدارة الطوارئ تتواصل باستمرار مع حكام الولايات والمسؤولين المحليين".

من جانبه قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تكن أكثر استعدادا من اليوم لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بنس خلال الإحاطة: "نؤكد للشعب الأمريكي أننا لن ندخر أي جهد لتوفير اللقاحات للشعب الأمريكي".