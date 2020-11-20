البيت الأبيض: هناك مصابون كثر لا تظهر عليهم أعراض كورونا ويساهمون في نشر الفيروس

قال فريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، إن هناك مصابين كثر لا تظهر عليهم أعراض المرض ويساهمون بانتشار الفيروس.

وأضاف الفريق خلال إحاطة صحفية: "زيادة عدد الاختبارات تظهر زيادة عدد الإصابات بجائحة كورونا، وندعو الأمريكيين إلى اليقظة والالتزام بالتعليمات مع ارتفاع أعداد الإصابات".

وتابع: "من المهم الالتزام بالتعليمات فيما يتعلق بالتجمعات لمواجهة انتشار الجائحة، ويجب القيام بفحص كورونا بشكل دوري".

واستطرد: " إدارة الطوارئ تتواصل باستمرار مع حكام الولايات والمسؤولين المحليين".

من جانبه قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تكن أكثر استعدادا من اليوم لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بنس خلال الإحاطة: "نؤكد للشعب الأمريكي أننا لن ندخر أي جهد لتوفير اللقاحات للشعب الأمريكي".