يوم الطفل جوجل يحتفل به اليوم ويغير وجهته الرئيسية برسوم كارتونية

يوم الطفل قام موقع البحث الشهير جوجل، اليوم، بتغيير واجهته الرئيسية إلى رسوم كرتونية عبارة عن أطفال ورسوم ألعاب ورقية ومركب في النيل وبعض البلالين وغيرها من الرسوم الكرتونية التي تدل على فرح ومرح الأطفال، وذلك احتفالا باليوم العالمي للطفل .

وفي هذا اليوم سنتعرف على لماذا تم اختيار يوم 20 نوفمبر للاحتفال بيوم الطفل، وما الهدف من هذا الاحتفال، وماذا يجب أن يفعل كلا من الأسرة الإباء والأمهات في هذا اليوم، وماهو دور المجتمع في هذا اليوم اتجاه الأطفال.

لماذا تم اختيار يوم 20 نوفمبر كيوم عالمي للاحتفال بيوم الطفل

تم الإعلان عن أن يوم 20 نوفمبر هو يوم العالمي للطفل في 1954م، واعتباره مناسبة عالمية يتم الاحتفال بها في جميع دول العالم.

الهدف من هذا اليوم

كان الهدف من تحديد يوم عالمي للاحتفال بالطفل في كل دول العالم هو تعزيز الترابط بين الأطفال في دول العالم وبين الشعوب، وإدخال الفرحة والبهجة على الطفال في مثل هذا اليوم، وذلك بعد أن اصبح العالم يحتفل ويخصص يوما لكلا من الأب والأم، فكان لابد أن يخصص يوما للطفل.

دور الأسرة في الاحتفال بيوم الطفل

يجب على كل أفراد الأسرة إدخال البهجة على أطفالهم والاهتمام والعناية بهم في هذا اليوم، وإعطاءهم بعض المعلومات عن هذا اليوم وعن سبب تحديد يوم 20 نوفمبر للاحتفال بهذا اليوم والذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان قانون وحقوق الطفل وذلك في 20 نوفمبر عام 1959م، واعتمدته الجمعية في نفس اليوم لكن في عام 1989، لذلك سار يوم 20 نوفمبر هو اليوم العالمي للطفل في جميع أنحاء العالم وهو يوم عيد الطفل.

دور المجتمع اتجاه الأطفال

يلعب المجتمع دورا هاما لحماية الأطفال وذلك بتطبيق حقوق الطفل وقانون الطفل حتى يطمن المجتمع تربية الأطفال تربية سليمه، ويخرج منهم شباب تفيد المجتمع.

ومن ضمن القضايا التي تخص الأطفال والتي يجب على المجتمع أن يبذل قصار جهوده وخاصة في الدول العربية، قضية التسرب من التعليم، وقضية عمل الأطفال في الورش والمصانع، وأطفال الشوارع.

فيجب أن تتكاتف كل أجهزة الدول لحل مثل هذه القضايا الهامة الخاصة بالأطفال والتي تحرم الأطفال من الاستمتاع بطفولتهم.