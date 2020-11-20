ميركل تتحدث عن كورونا : الجائحة ما زالت تتطلب الكثير من الجهود

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن مجلس الاتحاد الأوروبى ناقش وضع فيروس كورونا المستجد، وتوصل إلى أن الجائحة ما زالت تتطلب الكثير من الجهود.





ووفقا لـ"سبوتنيك الروسية"، قالت ميركل للصحفيين بعد المؤتمر مع أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي: "لقد ناقشنا الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا. أغلب دول الأعضاء لديهم مؤشر عال للإصابات الجديدة، والكثير من الدول الأعضاء قد فرضوا نظام الحجر الصحى الكامل أو الجزئى". وأضافت: "هذا سيتطلب منا جهود كثيرة، ويجب أن نتبادل المعلومات حول هذا الموضوع، وخاصة حول التدابير التى ستفرض بعد عيد الميلاد ورأس السنة". وأشارت المستشارة إلى أن المشاركين فى الاجتماع قد أعربوا عن استعدادهم التام للبقاء على تواصل حول هذا الموضوع.

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